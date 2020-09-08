وزيرا خارجية «إيطاليا» و«إسبانيا»: لا سبيل لإنهاء الصراع في ليبيا إلا بالحل السياسي

قال وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والإسبانية غونزاليس لايا، إنه لا سبيل لإنهاء الصراع في ليبيا سوى الحل الدبلوماسي والسياسي، وفق قولهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضح دي مايو أنه بحث مع لايا، التطورات الأخيرة في ليبيا، إلى جانب القمة التي ستجمع 7 دول متوسطية في مدينة أجاكسيو الفرنسية.

وأضاف: “لا سبيل لإنهاء الصراع في ليبيا سوى عبر الحل الدبلوماسي والسياسي، ويتعين علينا القيام بالكثير في هذه المرحلة الحاسمة”. على حد قوله.

وتابع: “ليس هناك وقت نضيعه، نحن بحثنا الصراع مع مختلف الأطراف وحاولنا دائما تحفيز وتعزيز الحوار”. على حد قوله.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية “نتفق مع الوزير الإيطالي على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، والسعي لمفاوضات سياسية وإنهاء التدخل الأجنبي”.

وأضافت أن ينبغي استئناف إنتاج النفط لإعادة تحريك الاقتصاد وخاصة في مواجهة جائحة كورونا.