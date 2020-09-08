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وزير الخارجية الكونغولي من أنقرة: تواجد تركيا في ليبيا شرعي.. وتعمل على إحلال السلام

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ذهبت إلى ليبيا بدعوة من حكومتها الشرعية «الوفاق»، ووجودها هناك خلق توازنا وفرصة للحوار والتفاوض بين الليبيين، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائهما في أنقرة.

وادعى غاكوسو، أن الاتحاد الأفريقي طرف في الشأن الليبي، وأنه يهدف إلى تحقيق السلام بين الفرقاء هناك.

وشدد على ضرورة تحقيق تفاهم ولو بالحد الأدنى بين الأطراف من أجل التوصل إلى سلام وطني، وسحب سلاح المليشيات لتكريس السلام والحيلولة دون حصول اشتباكات مجددا، على حد تعبيره.

وأشار “غاكوسو” إلى أن تركيا ذهبت إلى هناك بدعوة من حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، وأنها أسهمت في إطلاق عملية حوار بين الأطراف هناك، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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