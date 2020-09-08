نقابة المعلمي طرابلس: نرفض عودة الطلاب للدراسة في ظل التطور الوبائي لكورونا

أبدى نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، الثلاثاء، رفض النقابة عودة الدراسة للطلبة في المدارس في ظل تزايد وارتفاع حالات الكورونا ودخول البلاد للمرحلة الرابعة خاصة في نقص إمكانيات الدولة وعدم التزام الوزارة بعهودها.

وقال أبوراوي في تصريح صحفي، إن النقابة معترضة منذ البداية على عودة طلبة الشهادة الثانوية مشيرا إلى أن اللجنة العلمية العليا الاستشارية أعطت الموافقة بقرار من وزير التعليم المكلف والعضو في المجلس الرئاسي “محمد عماري زايد”.

وأضاف أبوراوي، أن بعد تزايد الحالات أصبح هناك عزوف من طلبة الشهادة الثانوية وتسجيل حالات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في بعض المدارس مما سبب خوفا كبير لدى أولياء الأمور.

يشار إلى أن البلاد تشهد تطور وبائي كبير وسريع فبحسب أخر إحصائية يصل إجمالي الحالات إلى 19 ألف و583 حالة منها 17 ألف و 22 نشطة و2247 متعافي و314 وفاة في ظل عودة طلبة الشهادة الثانوية للدراسة.