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«خارجية النواب»: نساند السودان في أزمة الفيضانات.. ونتضامن معه حكومة وشعبا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب يوسف العقوري، عن بالغ حزنها وتضامنها مع السودان الشقيق شعبا وحكومة بخصوص أزمة السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وتابعت اللجنة، في بيانها:” بشأن هذه الأحداث الأليمة، تبلغ اللجنة بالأصالة عن مجلس النواب الليبي خالص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

ودعت اللجنة، الدول العربية والمنظمات المختصة بمد يد العون للسودان في هذه المحنة الصعبة وغير المسبوقة التي يمر بها الأشقاء في الخرطوم.

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أزمة الفيضانات السودان تضامن حكومة خارجية النواب شعب مساندة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • طيب واحنا الليبيين العالقين في السودان شنو يصير فينا السفارة معاش ادورنا واللي نطالب به سرعة ارجاعنا للبلاد و أخذ هذا بعين الاعتبار والله ان المصاريف والايجار علينا احنا اللي نتحمل كل شيء وصابرين الى الان ما وجدنا جدية في اعادتنا للبلاد بالله شوفوا لنا حل ِ

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