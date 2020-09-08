«خارجية النواب»: نساند السودان في أزمة الفيضانات.. ونتضامن معه حكومة وشعبا

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب يوسف العقوري، عن بالغ حزنها وتضامنها مع السودان الشقيق شعبا وحكومة بخصوص أزمة السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وتابعت اللجنة، في بيانها:” بشأن هذه الأحداث الأليمة، تبلغ اللجنة بالأصالة عن مجلس النواب الليبي خالص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

ودعت اللجنة، الدول العربية والمنظمات المختصة بمد يد العون للسودان في هذه المحنة الصعبة وغير المسبوقة التي يمر بها الأشقاء في الخرطوم.