قال

الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، اليوم الثلاثاء، إن تحركات الجيش

من الجفرة إلى اللود تزامنت مع 5 خروقات

متكررة لوقف إطلاق النار الذي التزمت به قوات الوفاق .. على حد قوله .

