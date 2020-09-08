ليبيا الان

“الوطنية لحقوق الإنسان”..حوارية حول حقوق المرأة وسيادة القانون

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مركز التدريب في ضاحية “أبوسليم” بمدينة طرابلس، جلسة حوارية حول التدابير المشتركة من أجل تحقيق سيادة القانون في ليبيا، برعاية “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ” وبالتعاون مع جمعية “لماذا أنا” لحقوق المرأة ،وذلك ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون في ليبيا-حسب ما أوردته المنصة الرسمية للجنة .

أدار الجلسة الحوارية البرفسور “شعبان عكاشة” أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون جامعة طرابلس وشارك في أعمال هذه الجلسة عدد من القانونيين و الحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

تضمنت محاور الجلسة العديد من الجوانب من بينها قراءة في معوقات وصول المرأة للعدالة ، ودور مصلحة الأحوال المدنية في وصول المرأة للعدالة ،و التشريعات والقوانين الوطنية وتكريس وصول المرأة للعدالة ( قانون الأحوال الشخصية نموذجاً ) ، و عمل المرأة في المؤسسة الشرطية وأثره على تعزيز وصول النساء للعدالة ، أنظمة العدالة وتعزيز وصول المرأة للعدالة، والدور المنوط بالسلطة القضائية لوصول النساء للعدالة ، ودور مؤسسات المجتمع المدني إزاء المساعدة القانونية وبرامج حماية النساء .

وخلصت الجلسة الحوارية إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي سيتم إحالتها إلى السلطات المختصة لضمان تعزيز وصول النساء للعدالة في ليبيا، وبما يضمن حقوق المرأة القانونية والقضائية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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