“الوطنية لحقوق الإنسان”..حوارية حول حقوق المرأة وسيادة القانون

شهد مركز التدريب في ضاحية “أبوسليم” بمدينة طرابلس، جلسة حوارية حول التدابير المشتركة من أجل تحقيق سيادة القانون في ليبيا، برعاية “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ” وبالتعاون مع جمعية “لماذا أنا” لحقوق المرأة ،وذلك ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون في ليبيا-حسب ما أوردته المنصة الرسمية للجنة .

أدار الجلسة الحوارية البرفسور “شعبان عكاشة” أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون جامعة طرابلس وشارك في أعمال هذه الجلسة عدد من القانونيين و الحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني .

تضمنت محاور الجلسة العديد من الجوانب من بينها قراءة في معوقات وصول المرأة للعدالة ، ودور مصلحة الأحوال المدنية في وصول المرأة للعدالة ،و التشريعات والقوانين الوطنية وتكريس وصول المرأة للعدالة ( قانون الأحوال الشخصية نموذجاً ) ، و عمل المرأة في المؤسسة الشرطية وأثره على تعزيز وصول النساء للعدالة ، أنظمة العدالة وتعزيز وصول المرأة للعدالة، والدور المنوط بالسلطة القضائية لوصول النساء للعدالة ، ودور مؤسسات المجتمع المدني إزاء المساعدة القانونية وبرامج حماية النساء .

وخلصت الجلسة الحوارية إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي سيتم إحالتها إلى السلطات المختصة لضمان تعزيز وصول النساء للعدالة في ليبيا، وبما يضمن حقوق المرأة القانونية والقضائية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية