«مكافحة الظواهر السلبية»: الدعم الخيري لليتامى لن ينقطع وسنواصل تذليل الصعاب لهم وسد حاجتهم

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أن عناصره أشرفت على دعم وتوصيل أدوات خاصة وأغطيه ومراتب ومعدات وأدوات تنظيف إلى مركز الأمل المُختص في رعاية ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية لسداد حاجياتهم، وفقا لتوجيهات القائد العام للقُوات المُسلحة المشير خليفة حفتر.

وتابع الجهاز، في بيان له، مساء الثلاثاء:” نلتفت لأبنائنا اليتامى كما نلتفت لأهلنا في حربنا، فهُم منا ولنا وعلينا وسنتصدي لكل يد تٌمد لهم بسوء ما حيينا”.

وأضاف الجهاز، أنه أجرى عملية تعقيم للمركز بالكامل بعدما التفتت “أعين الخيرين” لهذه الشريحة المُهملة في مدينة بنغازي لمشاطرتهم الألم وكف الأذى عنهم من مبيتهم في العراء وعلى الأرض وتقديم يد العون وتسهيل بعض المعوقات لهم وللمُربيات العاملات بالمركز.

وأشار إلى أن الدعم الخيري لهذه الشريحة لن ينقطع وتذليل الصعاب لهم وسد حاجتهم وكل ما يلزمهم سيكون متواصل حتى ينعم النزلاء بمناخ صحي ملائم لهم وللعاملين بالمركز .