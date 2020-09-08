“الثني” يشدد على استخدام صلاحيات الحرس البلدي

حث رئيس الحكومة الليبية “عبدالله الثني” -الثلاثاء- جهاز الحرس البلدي على الإضطلاع بدوره، مؤكداً على أهمية الجهاز ، لافتاً إلى أن دوره لا يقل أهمية عن أية مؤسسة أو جهة أمنية.

وجاءت تنويهات “الثني” خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان الحكومة في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز اللواء توفيق المسماري، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور “عادل الزايدي” ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس “الصقر بوجواري”.

وشدد “الثني” على ضرورة الرفع من مستوى العمل واستخدام الصلاحيات المُخول بها جهاز الحرس البلدي، للحيلولة دون وقوع التجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي وضبط الشارع العام فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمرافق، كما عرض المجتمعون على رئيس الحكومة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز وكيفية معالجتها بما يكفل تحقيق أفضل الأداء لهذا الجهاز الحيوي-حسب ما أوردته المنصة الرسمية للحكومة الليبية.

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