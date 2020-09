السلطات الإيطالية تعتقل 14 شخصا بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية من الأراضي الليبية

أعلنت السلطات الإيطالية، أمس الثلاثاء، اعتقال 14 شخصاً

بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى بلادها .

حيث أصدرت مديرية مكافحة المافيا التابعة لمكتب المدعي العام

في باليرمو الإيطالية، أمر توقيف ضد 18 مواطنا أجنبيا متهمين بالانتماء إلى جمعية إجرامية

تهدف إلى تسهيل الهجرة غير الشرعية.

وقالت مصادر أمنية إن التنظيم الإجرامي يمتلك خلايا تعمل

في إفريقيا، ودول أوروبية وغير أوروبية أخرى، مشيرة إلى أن التنظيم يعمل على تسهيل

الهجرة غير الشرعية وممارسة أنشطة الوساطة المالية دون ترخيص، والتي تستخدم بشكل أساسي

لدفع تكاليف سفر المهاجرين من الأراضي الليبية.

وأفادت بأن 4 من المشتبه بهم فارين في الخارج، موضحة أنه

تم ضبط مبالغ مالية ضخمة خلال عمليات البحث الجارية في جميع أنحاء إيطاليا.

وشملت التهم الموجهة ضدهم ممارسة أنشطة دون ترخيص كخدمات

تحويل النقود من خلال الحوالات المالية وجرائم أخرى ضد الأشخاص والإخلال بالنظام العام

والحاق الضرر بالممتلكات العامة .

