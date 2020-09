العفو الدولية : اتفاقية طرابلس وفاليتا عرضت المهاجرين لمعاملة وحشية في مراكز الاحتجاز بليبيا

دانت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، تعامل

الحكومة المالطية مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط.

واتهمت المنظمة غير الحكومية، مالطا باعتماد استراتيجيات

“غير قانونية” في البحر الأبيض المتوسط لمنع وصول قوارب المهاجرين إلى سواحلها،

مؤكدة أن ممارسات مالطا عرضت حياة المهاجرين للخطر، وأدت إلى وفيات كان من الممكن تفاديها.

وأوضحت المنظمة أن الاتفاقية الموقعة بين فاليتا وطرابلس

في نهاية شهر مايو لمنع وصول المهاجرين إلى مالطا، عرّضتهم لمعاملة وحشية عند عودتهم

إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وأحصى التقرير انتهاكات تتعلق بتنظيم عمليات صد غير شرعية

إلى ليبيا، ورد قوارب إلى إيطاليا بدلا من إنقاذ الأشخاص المنكوبين، والاحتجاز غير

القانوني لمئات الأشخاص في عبّارات سيئة التجهيز قبالة المياه المالطية.

واعتبرت أن بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالطية

ربما أدت إلى أعمال إجرامية وإلى وفيات كان من الممكن تفاديها، واحتجاز تعسفي مطول

وعودة غير قانونية إلى ليبيا التي مزقتها الحرب.

وتناول التقرير حادثة 15 أبريل 2020، حين أعادت السلطات المالطية

مجموعة من 51 شخصا، بينهم سبع نساء وثلاثة أطفال، بشكل غير قانوني إلى طرابلس، بعد

أن أنقذهم قارب الصيد دار السلام 1 في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وتجاوز عدد وفيات المهاجرين في المتوسط الـ20 ألفا منذ العام

2014، وفقا لأرقام منظمة الهجرة الدولية، التي تشدد على أهمية وضع طرق قانونية آمنة

للمهاجرين واللاجئين لتفادي تلك الحوادث المميتة.

ولا يزال 27 مهاجرا عالقين على متن ناقلة نفط قبالة السواحل

المالطية منذ نحو شهر، رغم المناشدات العديدة للحكومة المالطية بالتصرف بشكل فوري وإنهاء

معاناة هؤلاء الأشخاص.

ومع انتشار كورونا، أغلقت مالطا وإيطاليا في أبريل الماضي

موانئهما أمام قوارب المهاجرين وسفن الإنقاذ بحجة مكافحة الفيروس، الأمر الذي أثار

حفيظة الكثير من المنظمات الإنسانية.

