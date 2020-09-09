مصدر لـــ218: وفد من “نواب طرابلس” وأعضاء “مجلس الدولة” يتجه إلى القاهرة

خاص 218

كشفت مصادر لـــ 218 من القاهرة أن وفداً رفيع المستوى قوامه أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وأعضاء من مجلس النواب المنعقد في طرابلس وشخصيات أخرى اعتبارية من خارج المجلسين سيغادرون طرابلس متجهين إلى القاهرة وليس من بينهم أي شخصية ممثلة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق .

وذكر المصدر إن قائمة أسماء الوفد المتجه إلى القاهرة، تضم محمد الرعيض – بلقاسم قزيط – حسن شابة – أبوبكر سعيد – أيمن سيف النصر -إضافةً إلى سعد بن شرادة، وسوف يعقدون اجتماعات مع اللجنة الوطنية المصرية الخاصة بالملف الليبي المشكلة من المخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزارة الخارجية.

وأشار المصدر إلى أن هذه اللجنة هي المعنية بالملف الليبي وتتبع الرئاسة المصرية مباشرةً وعلى تواصل مباشر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كل ما يتعلق بتعاملات الجانب المصري مع الأزمة الليبية، موضحاً أن الهدف المبدئي من زيارة الوفد الليبي هو التواصل المباشر مع الجانب المصري الذي يسير حثيثاً لتغيير بعض قناعاته مع قلق متواصل حول وجود الأتراك والمرتزقة السوريين، مع محاولة الوفد التواصل مع المسؤولين في مصر لإحداث اختراق في العملية السياسية -حسب المصدر.

أما الأهداف المخفية-يضيف المصدر- هي محاولة التشويش على اللقاء الذي تحتضنه ضاحية “بوزنيقة” بالمغرب بين الوفد الذي اختاره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد الذي كلفه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من هنا جاءت الرغبة من المغادرين إلى القاهرة في فتح خط مباشر مع الجانب المصري.

فيما تُرصدُ أهداف أبعد للزيارة في مقدمتها محاولة جمع شتات مجلس النواب من جديد وتقوية مجلس الدولة والمؤكد بحسب المصدر أن رئاسي الوفاق وحكومة الوفاق غير ممثلين في الوفد المتجه للقاهرة، في إشارة لتسريبات أفادت بوجود مستشار السراج ، “تاج الدين الرزاقي” غير أن المعلومة عارية من الصحة-حسب توصيف المصدر لــــ 218.

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