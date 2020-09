لم تكشف عن الأسباب .. مخابرات الوفاق تحذر من استخدام تطبيق “فايبر” في المؤسسات العامة

أفادت مصادر صحفية، أمس الثلاثاء، بأن جهاز المخابرات

التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة حذر من استعمال تطبيق “فايبر”.

وأوضحت المصادر، أن مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات، وجه كتابا

إلى مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، تضمن تقريرا

فنيا ودراسة تحليلية، تحذر من استعمال تطبيق “فايبر”.

وأوصى الكتاب بتعميم التحذير على المؤسسات العامة واتخاذ

الإجراءات الاحترازية لتأمين الأجهزة من هذا التطبيق.

ولم يكشف كتاب مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات، طبيعة الخطر

الذي يشكله التطبيق على المستخدمين.

يشار إلى أن تطبيق “فايبر” يلقى رواجا كبيرا في

البلاد، حيث يعتمد عليه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية في إرسال الرسائل وإجراء

مكالمات الفيديو.

