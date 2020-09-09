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مصادر أمنية تكشف تفاصيل عملية تبادل للأسرى بين الجيش ومليشيات مصراتة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ”الساعة 24″ تفاصيل إتمام عملية تبادل أسرى بين القوات المسلحة ومليشيات مصراتة صباح الاثنين، وقالت إن المفرجين عنهم بموجبها 10 جنود من القوات المسلحة مقابل “3 ” عناصر من مليشيات مصراتة.

أضاف المصادر، أن قائمة المفرج عنهم ضمت: الجندي فتحي رجب ،من سكان /بنغازي، الجندي رمزي الشعافي ،من سكان /بنغازي، الجندي خليل السمين ،من سكان /بنغازي، الجندي فتحي الفيتوري ،من سكان /بنغازي، الجندي طارق بو كحيل ،من سكان بنغازي، الجندي نزيه عقيله التونسي الفرجاني ،من سكان سرت، الجندي أسامه الجويبري القدافي ،من سكان سرت، الجندي هاشم عبد ربه ،من سكان /طبرق، الجندي باسيم بكار،من سكان /طبرق، الجندي جمعه موسي ،من سكان / طبرق.

أشارت المصادر، إلى أن الثلاثة المفرج عنهم من مصراتة هم الأخوة: عبدالله و مفتاح و عمر اقليوان.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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