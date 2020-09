الرشيد: الخلافات المتصاعدة في الوفاق ستؤدى إلى إنهيار تنظيم الإخوان في ليبيا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أمس الثلاثاء، إن

الانشقاقات التى حدثت داخل حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج ستؤدى إلى

إنهيار ذراع تنظيم الإخوان فى ليبيا خصوصًا بعد خروج الخلافات إلى العلن.

وأوضحت “الرشيد”، فى تصريحات صحفية، أن البيان

الذى عبر فيه 24 عضوا بالمجلس الرئاسي عن إستيائهم لتهميشهم داخل المجلس، مستنكرين

سيطرة المجلس في اختيار الوفد المشارك بالحوار الليبي في المغرب، وطالبوا بالمساواة

بين الأعضاء في المشاركة لإتخاذ القرارات التى تهم البلاد، مبينة أنه لم يكن الخلاف

الأول بل جاء بعد جملة من الخلافات والتى بدأ ظهورها جليا مع وزير الداخلية المفوض

فتحي باشاغا .

وأوضحت “الإعلامية الكويتية”، أن السراج ناقش تطورات

الوضع فى ليبيا مع تركيا، بالتزامن مع إجتماع الحوار الليبي الذى تستضيفه المغرب، مؤكدة

أن أردوغان أكد تضامنه مع حكومة الوفاق غير المعتمدة .

جاء ذلك خلال لقاء مغلق في إسطنبول، جمع أردوغان بالسراج

وفق ما أعلنت الرئاسة التركية، والهدف مناقشة أخر تطورات الوضع في ليبيا، بالتزامن

مع اجتماع الحوار الليبي الذي استضافته مدينة بوزنيقة المغربية .

ونص البيان الذي وقع عليه 24 عضوا بالرئاسي: “نرفض وندين

بشدة محاولة اختزال المجلس في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قلة

من الأعوان والمستشارين، إن انفراد هؤلاء بتكليف لجنه لتمثيل المجلس في اللقاء الذي

يتم بالمغرب للاجتماع مع الوفد الذي يمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلي الذي

ينظم عمل المجلس وهو إجراء لا يمكن القبول به فهو لا يمثل ما يسمى بمجلس الدولة وإننا

نرفضه رفضا مطلقا”.

وشدّد الأعضاء الغاضبون من إقصائهم، على أنهم لن يفرطوا في

واجباتهم الموكلة لهم ولن يعترفوا بأي قرارات باسم ما يسمى بمجلس الدولة، مؤكدين

أنه يمثل طيفا سياسيا لا يتفقون معه في كثير من القضايا الوطنية، في إشارة إلى تيار

الإخوان المسيطر على المجلس.

