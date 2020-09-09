«الوطني لمكافحة الأمراض» يطلق فرق توعية ضمن حملته الوطنية للتوعية المجتمعية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن انطلاق فرق التوعية والتعقيم التابعة للمركز، ليل الثلاثاء، بشوارع بلدية سوق الجمعة ضمن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية التي أطلقها المركز بالتنسيق مع بلدية سوق الجمعة.

وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، فإن فرق التوعية استهدفت العاملين بالأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمقاهي فضلا عن العاملين داخل محطات الوقود, والصيدليات الواقعة داخل نطاق البلدية, مرفقة بمطبوعات توعوية وزعتها على كافة المستهدفين .

وأشار البيان إلى أن فرق التوعية توجهت مع فرق التعقيم والتطهير، في اليوم الأول، إلى طريق الترسانة من محلات الترسانة حتى الإشارة الضوئية الحرية, والإشارة الضوئية طريق الفتح حتى محطة وقود سوق الجمعة, وطريق سوق الجمعة الرئيس من باب تاجوراء حتى مسجد القريو.