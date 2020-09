غومة : انهيار الشبكة الكهربائية في أغلب مناطق ليبيا

أعلن

عضو مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء “لطفي غومة”، مساء أمس

الثلاثاء، عن انهيار الشبكة الكهربائية، ما تسبب في حدوث إظلام تام في مناطق وسط وغرب

وجنوب ليبيا .

وأوضح

غومة، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الألمانية، أن قيام البعض بإعادة التيار الكهربائي

بالقوة في بعض المناطق عند تطبيق برنامج “طرح الأحمال” الذي تعتمده الشركة

من أجل المحافظة على الشبكة، السبب وراء انقطاع الكهرباء في هذه المناطق، مؤكدا أن

مهندسي الشركة يحاولون إعادة التيار في أقرب وقت.

وفي

وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، خروج وحدات التوليد

وحدوث إظلام تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية نتيجة دخول مسلحين إلى عدد من

محطات التحويل 220، وقيامهم بإرجاع الأحمال بالقوة ومنع مشغلي المحطات من الرد على

غرفة التحكم الرئيسية.

وتعاني

ليبيا منذ عام 2011 من عجز في إنتاج الطاقة، الأمر الذي يؤدي خلال فصلي الصيف والشتاء

إلى قطع الكهرباء لمدد تتجاوز أحيانًا 20 ساعة في اليوم، فيما تكرر في صيف هذا العام

حدوث إظلام تام في عموم البلاد.

و اندلعت مظاهرات

شعبية في طرابلس بسبب تردي الأوضاع المعيشية واستمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة،

والإنفلات الأمني وفشل حكومة الوفاق غير المعتمدة .

