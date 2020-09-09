بلدية صبراتة.. إعادة تأهيل محطتيّْ الصرف الصحي

أعلنت بلدية صبراتة عن توقيع عقد عمل مع شركة “طلائع الخير للمقاولات” لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطتي رفع ضغط مياه الصرف الصحي بــ”الكابوط” و “الوادي”، عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وذكرت البلدية في منشور لها على صفحتها الرسمية أن المشروع يشمل توريد وتركيب وتشغيل مضخات غاطسة بالمحطتين وصيانة المولد الكهربائي بمحطة الكابوط وتوريد وتركيب مولد كهربائي بمحطة الوادي- ورافعات متحركة.

كما يستهدف المشروع صيانة مباني المحطتين الوادي والكابوط وتوريد وتركيب وحدات تهوية صناعية ولوحات كهربائية توريد ومطاحن سحق للمواد الصلبة بمياه الصرف الصحي وتوريد وتركيب صمامات بالمحطتين ، وخلصت مراسم التوقيع إلى الاتفاق على مدة المشروع وهي 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

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