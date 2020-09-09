«أمغيب»: أردوغان يحشد في مصراتة والوطية ويفاوض في الرباط والقاهرة

قال سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحشد على الأرض في مصراتة والوطية، ويرسل المرتزقة إلى طرابلس ويفاوض في الرباط والقاهرة.

وأضاف أمغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كل التحركات التي نراها الآن خطط لها أردوغان في أنقرة، التي يبدو أنها فقدت الثقة في كل حلافائها حتى أمريكا.

وتابع:” لا أمد قريب لحل الأزمة الليبية إلا إذا تم الضغط على تركيا وتوقف السراج والمشري عن شد الرحال كل أسبوع إلى هناك “.

وكان مصدر مطلع قد قال لـ«الساعة24» إن وفدا يضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري ونشطاء من المنطقة الغربية بينهم قيادات من مصراتة و«الكتيبة 301» يصلون فجر اليوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة قادمين من مصراتة.

وكشف المصدر، عن أسماء وفد المنطقة الغربية لمصر والذي يضم: النائب المنشق أبوبكر سعيد والنائب المنشق أيمن سيف النصر وسعد بوشاردة والقيادي بمدينة مصراتة حسن شابه وعضو ما يعرف “مجلس الدولة الاستشاري” بلقاسم قزيط، وعبدالله جوان وعبدالله اللافي وفهيم بن رمضان وعضو مجلس النواب المنشق في طرابلس، محمد الرعيض.

وكانت جلسات «الحوار الليبي» بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، قد انطلقت الأحد والإثنين الماضيين، وتم تمديدها ليوم ثالث (الثلاثاء)، على أن تستأنف بعد غد الخميس، فيما عبرت عدة دول عن دعمها للمبادرة المغربية أبرزها مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكذلك دعمتها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء.