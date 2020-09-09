“الثني” و”الحويج” يناقشا ملف حقوق الإنسان ومؤتمر أصدقاء ليبيا

التقي رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني ووزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة عبدالهادي الحويج -الثلاثاء- وناقشا جملة من القضايا المُلحة والأخرى المؤجلة، منها سُبل التعاون مع اللجنة المستقلة المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة خارجية الحكومة الليبية، كما تباحث المسؤولان حول مسألة إعادة تفعيل “مؤتمر أصدقاء ليبيا” الذي -حسب اتفاقهما- لم يقدم شئاً للدولة الليبية و الشعب الليبي منذ انعقاده في العام 2011 .

كما تطرق الاجتماع إلى اهتمام وزارة الخارجية و التعاون الدولي بملف التدريب و التطوير لكافة كوادر الوازرة ، إضافةً لمناقشة الرد القانوني في الجانب المحلي و الدولي على ما اعتبرته الوزارة ( عملية القرصنة التي تمت للمساعدات الطبية المخصصة من قِبل منظمة الصحة العالمية إلى مدينتي بنغازي و طبرق و التي لم تصل و تم قرصنتها من قِبل مجموعات مسلحة تابعة لفائز السراج)- حسب ما جاء في منشور الوزارة .

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