أعلن

مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء،

الأربعاء، أن إجمالي الحالات التي ترددت عليه بلغت 172 حالة.

وأوضح

المركز، في بيان له عبرصفحته بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن

إجمالي الحالات المترددة من مدينة البيضاء بلغ 120 حالة، مبينا أنها كالآتي :

-81

حالة كشف طبي

–

13 حالة إشتباه

–

26 حالة مخالطه

وأضاف

أن عدد الحالات المرضية المتردده على المركز من خارج مدينة البيضاء 52 حالة، مشيرا

إلى أن إجمالي حالات الاشتباه 20 حالة.

كما

أكد المركز خروج 19 حالة من مرحلة الاشتباه للوضع الطبيعي واتمام فترة الحجر المنزلي،

لافتا إلى أن الفرق المتواجده بالمركز تقوم بالكشف الطبي على الحالات ومتابعتها حتي

تخرج من مرحلة الاشتباه أو تاكيد إصابتها بفيروس كورونا.

The post البيضاء .. 172 حالة مشتبه في إصابتها بكورونا ترددت على مركز الرصد في المدينة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24