اعتماد نتائج امتحانات الشهادتين “إعدادي وثانوي” لطلبة المدارس الليبية بالخارج

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إن وزير التعليم المكلف “محمد عماري زايد ” اعتمد-الثلاثاء- نتائج امتحانات الدور الأول لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الدارسين بالمدارس الليبية في الخارج للعام الدراسي 2019-2020 م، بنسبة نجاح بلغت لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 81.32% وفي الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بلغت 57.88%.

التأمت مراسم توقيع اعتماد النتائج، داخل المركز الوطني للامتحانات في مدينة طرابلس، بحضور مدير عام المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد ” وبمشاركة عدد من مديري الإدارات والمكاتب والمصالح والمراكز بالوزارة وأثنى الوزير على كل الجهود التي بذلت من قبل الإدارات والمصالح بالوزارة لانجاح سير الامتحانات، موجهاً شكره إلى إدارة الملحقيات بالوزارة والملحقيات الليبية بالخارج وعلى رأسهم الملحقية الليبية بدولة تركيا التي أشرفت على توزيع أوراق الاسئلة على “34”دولة-حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة .

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