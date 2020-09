اليوم .. محاكمة صحافيين أتراك لنشر خبر مقتل ضابط تركي في ليبيا ومحامي يؤكد : التهم مجردة وصعبة الفهم

قال

قاضي تركي، أمس الثلاثاء، إنه سيطالب بمعاقبة الصحافيين الأتراك الذين قاموا بنشر خبر

مقتل ضابط في جهاز المخابرات التركي في ليبيا، بالسجن لمدة تتجاوز 19 عاماً .

وأوضح

القاضي، في تصريح صحفي قبل جلسة محاكمة الصحافيين المرتقبة اليوم الأربعاء، أن الصحافيين

يواجهون تهم بارتكاب جرائم تتعلق بإفشاء أسرار الدولة ومخالفة قانون أجهزة الاستخابرات،

مبينا أنهم نشروا أخباراً تخص أمن الدولة لأجل مكاسب سياسية… على حد قوله .

و من

المنتظر أن يواجه القاضي الصحفيين اليوم في المحكمة، بعد مطالعته للقضية، ومن أبرزهم،

مدير التحرير لقناة Oda TV

باريش بهلوان، و مراسلة Oda TV هوليا كيلينتش، والكاتب في

جريدة “يني تشاغ” مراد أغيرال.

بدوره،

قال المحامي المعروف حسين إرسوز في تغريدة عبر حسابه في تويتر، في تعليق له على تصريح

القاضي ، إنه لم يتوقع من تصريح القاضي شيئاً جديداً، مبينا أن التهم المنسوبة إلى

الصحافيين ” مجردة وصعبة الفهم”.

وأضاف

أن محاكمة الصحافيين بمثل هذه القضية مثال صريح عما وصلت له معايير حرية الصحافة في

البلاد، مؤكدا أن استخدام القاضي للقانون كوسيلة للحد من حرية الصحافيين في مثل هذه

القضايا المليئة بالتهم الجزافية والغير مكتملة للشروط القانونية إخلاء سبيل المتهمين

هو القرار الوحيد الصائب، مضيفا أن كل دقيقة تمر بتوقيف الصحافيين هي انحلال لحرية

التعبير.. بحسب قوله.

يشار

إلى أن نشر الصحافيين المذكوريين لخبر مقتل ضابط في جهاز المخابرات التركي أثناء معارك

ليبيا قد أثار بلبلة كبيرة في الأوساط التركية.

