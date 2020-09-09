للنهوض بالقطاع الصحي.. لجنة متابعة وتفتيش المستشفيات والمراكز الطبية تشكل لجانً فرعية بالبلديات

بنغازي-العنوان

عقدت لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول؛ وذلك لوضع آلية علمها خلال الفترة المقبلة.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الأول تشكيل لجان فرعية بالبلديات، تعمل على مدار اليوم والساعة بما يكفل المرور والتفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية بالبلديات وإحالة نتائج عملها للجنة المركزية بشكل دوري، لاتخاذ اللازم.

وباشرت اللجنة في اجتماعها اليوم باستدعاء رئيس مكتب الخدمات الصحية ببنغازي ناصر الكاديكي، الذي قدم إفادته حول الوضع الصحي في البلدية والمؤسسات الطبية التابعة للمكتب.

وأكدت اللجنة أن عملها ينصب تجاه تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته بما يقدم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصا في ظل جائحة كورونا.

وشددت اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنعاش القطاع الصحي ليواصل قدرته على تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

وشكلت اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني رقم 129 لسنة 2020 ميلادي، من أجل المرور والتفتيش بشكل دوري على كافة المستشفيات والمراكز الصحية.

وترأس اللجنة وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، وتضم في عضويتها مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، والمندوب عن جهاز الأمن الداخلي محمد إدريس حسن، والمندوبان عن جهاز الإمداد الطبي عبدالحميد بوزيد، وجمال محمد.

كما تضم اللجنة في عضويتها المندوب عن وزارة العدل جاسر علي سالم، والمندوب عن وزارة الصحة الدكتور محمد علي بن خيال.

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقا للقوانين المعمول بها، على أن تحيل نتائج عملها بشكل أسبوعي.