وكالة المغرب العربي للأنباء: الحوار بين وفدي النواب والدولة حقق ” تفاهمات مهمة “

بوزنيقة-العنوان

قال محمد خليفة نجم، ممثل المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، أن الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة حقق تفاهمات مهمة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ نجم باسم كل من الوفدين نقلته عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، قال فيه، “أن الحوار السياسي الليبي الذي يسير بشكل إيجابي وبناء، حقق تفاهمات مهمة”.

وتابع نجم، إن الحوار السياسي بين الوفدين المتفاوضين يسير بشكل إيجابي وبناء، وأن الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن.

وأضاف نجم أن النقاشات تمخضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

واستؤنفت، صباح اليوم، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان الليبي، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وكان الوفدان قد استهلا، الأحد، جلسات اليوم الأول التي أعربا في ختامها عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.

وينعقد هذا الحوار بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي. كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.