إرجاع الأحمال بقوة السلاح يتسبب في حدوث إظلام تام بالمنطقة العربية

طرابلس-العنوان

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، خروج وحدات التوليد وحدوث إظلام تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية؛ وذلك نتيجة لإرجاع الأحمال بقوة السلاح.

وفي بيان لها قالت الشركة، أنه “نتيجة دخول بعض المسلحين في ذات التوقيت إلى عدد من محطات التحويل 220 وقاموا بإرجاع الأحمال بالقوة ومنع مشغلي المحطات من الرد على غرفة التحكم الرئيسية، تسبب في خروج وحدات التوليد وحدوث إظلام تام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية”.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك أنها تعمل بوثيرة سريعة من أجل إعادة بناء لشبكة الكهربائية، مشيرة إلى أن إرجاع الأحمال بالقوة يؤدي إلى انهيار الشبكة وحدوث الإظلام التام.