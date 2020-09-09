ليبيا الان

المغرب: اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا على ضرورة التوصل لـ"تسوية سياسية شاملة"

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء أن المحادثات بين وفدي حكومة الوفاق الوطني الليبية والسلطة الموازية في شرق البلاد، والتي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية على مدى يومين، قد أفضت إلى اتفاق على ضرورة إيجاد “تسوية سياسية شاملة”. وجاء في بيان تلاه ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل “إيجابي وبناء” وقد حقق “تفاهمات مهمة”. وتابع أن “الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك