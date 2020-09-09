المغرب: اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا على ضرورة التوصل لـ"تسوية سياسية شاملة"

أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء أن المحادثات بين وفدي حكومة الوفاق الوطني الليبية والسلطة الموازية في شرق البلاد، والتي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية على مدى يومين، قد أفضت إلى اتفاق على ضرورة إيجاد “تسوية سياسية شاملة”. وجاء في بيان تلاه ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم أن الحوار السياسي الليبي يسير بشكل “إيجابي وبناء” وقد حقق “تفاهمات مهمة”. وتابع أن “الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24