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9.57 مليار دولار خسائر إقفالات النفط في ليبيا خلال 226 يوما

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر الدولة الليبية جراء إقفال قطاع النفط ووقف عمليات الإنتاج والتصدير، بلغت 9 مليارات و576 مليون دولار.

وأشار بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، إلى إن تلك الخسائر سجلت خلال 235 يوما، وبالتحديد منذ 18 يناير الماضي.

وجددت دعوتها إلى: «الإخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كل الظواهر العسكرية من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية»، مؤكدة أنها «لن تتسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفيها في خطر، أو يعرض منشآتها للضرر أو الدمار، بسبب نشاط عسكري غير قانوني».

وأمس الإثنين، كشفت عن وجود بارجة عسكرية في ميناء رأس لانوف النفطي، حيث دخلت البارجة إلى الميناء السبت الماضي، ولم تغادره إلى الآن.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الخسارة الحقيقية هى 16 مليار دولار ياحمار تم تحويلها لمصرف تركيا لدعم الليرة الحقيرة على حساب الشعب الليبى الذى يعيش فى ظلام بينما تذهب ثروته فى كرش اردوغان والحمد لله تم انقاذ عائدات النفط من الشفاط التركى عن طريق الخوان

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