«شركة الكهرباء»: إعادة تشغيل وحدات التوليد وتغذية أغلب المناطق بالتيار لكن مع «طرح أحمال يدوي»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إعادة تشغيل أغلب وحدات التوليد وتغدية أغلب المناطق بالتيار الكهربائي مصحوبا بطرح أحمال يدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

وأوضح الحساب الرسمي لدائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، عبر فيسبوك، أن الشركة تثمن دور العاملين بغرفة التحكم لحرصهم الشديد على بناء الشبكة الكهربائية في وقت قياسي.

وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت الجمعة الماضية أن مجموعة خارجة عن القانون توجهت إلى مقر غرفة المنطقة الوسطى وقامت بإرجاع الأحمال بالقوة ما أدى إلى خروج جميع وحدات التوليد العاملة بمحطات مصراتة المزدوجة والخمس الغازية والخمس البخارية، وحدوث إظلام تام في المنطقة الوسطى.