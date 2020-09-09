تأكيد مالطي على دعم الحوار الليبي نحو سلام دائم

قال وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، إن بلاده ( لن تسمح بأن تُستخدم ضد أي دولة أخرى)، مؤكداً على أن حل الأزمة الليبية يكمن في أن تكون ليبيا لليبيين، مشيداً بالدور المصري في الحفاظ على استقرار المنطقة.

وأعرب “بارتولو” عبر حوار مع قناة سكاي نيوز، على أهمية ليبيا بالنسبة لبلاده “مالطا” وأنه من مصلحتها أن تكون ليبيا في سلام ومزدهرة وموحدة في أيدي أبنائها الليبيين ،مضيفاً أن ( الأوضاع السيئة التي يعيشها الليبيون، تستدعي التوصل إلى حل بصورة عاجلة، فالليبيون يمرون بأوقات عصيبة جدا، وأفضل طريقة لمساعدة الليبيين، تكمن في جمعهم معا للحوار).

ونوه الوزير المالطي إلى أن جيران ليبيا ليسوا منخرطين في الصراع بقوله: (أنظر إلى مصر ومالطا وتونس والجزائر.. نحن لسنا منخرطين في الصراع، لم نتسبب في هذا.. و من مصلحتنا ومصلحة ليبيا أن نساعدهم نحو التوافق).

و أشاد وزير خارجية مالطا بدور مصر في محاولة حل الأزمة الليبية، معبراً عن احترامه للموقف المصري بقوله: (مصر دولة معتدلة ومستقرة وتعمل لاستقرار المنطقة، وقد لاحظنا الخطاب الحذر الذي تستعمله. . ونفهم أهمية ليبيا بالنسبة لمصر .. وحتى حينما تحدثنا مع حكومة الوفاق، لمسنا احترامها لإعلان القاهرة وأهمية الجمع بين الجانبين وعقدنا آمالا كبيرة، حينما أعلن فائز السراج عن وقف إطلاق النار، وأعلن عقيلة صالح عن وقف إطلاق النار، وبدا أن القتال قد توقف..و كانت هناك بعض الحوادث من الجانبين، ولكن عموما كان وقف إطلاق النار متماسكاً والأهم الآن الانتقال إلى ما بعد وقف إطلاق النار، لجعله دائما).

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