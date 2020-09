أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن خسائر إقفال قطاع النفط ووقف عمليات الإنتاج والتصدير في ليبيا، بلغت 9 مليارات و576 مليون دولار حتى الآن.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تلك الخسائر سجلت خلال 235 يوما، بداية من 18 يناير الماضي.

The post مؤسسة النفط : خسائر إقفال قطاع النفط بلغت 9 مليارات و 576 مليون دولار حتى الآن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24