بوريل: المبادرة المغربية لاحتضان الحوار بين الليبيين جاءت في الوقت المناسب

ليبيا – أشاد جوزيب بوريل الممثّل السامي للاتحاد الأوربي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أمس الثلاثاء بالمبادرة المغربية لاحتضان واستضافة الحوار بين الليبيين.

رئيس الدبلوماسية الأوروبية قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “نشيد ونرحّب بالمبادرة المغربية التي جمعت بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي في بوزنيقة”.

واعتبر أنّ هذه المساهمة جاءت في الوقت المناسب في إطار الجهود التي تقودها منظمة الأمم المتّحدة، مشيرًا إلى أنّ التزام الوفدين بإيجاد حلٍّ سلمي للنزاع في ليبيا هو أمر مشجّع.

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