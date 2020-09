قام شباب مدينة بنقردان

التونسية بنصب الخيام في الطريق لإيقاف الشاحنات المحملة بالسلع من وإلى ليبيا،

للمطالبة بفتح الحدود بين البلدين.

وقال الشباب

إنهم اتخذوا هذه الخطوة بعد تنكر حكومات الدولتين لحرية التنقل بذريعة فيروس كورونا،

على حد قولهم

The post شباب بنقردان ينصبون الخيام في الطريق لإيقاف الشاحنات من وإلى ليبيا للمطالبة بفتح الحدود appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24