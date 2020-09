بارتولو : حل الأزمة الليبية يكمن فى الحوار ومالطا لن يتم استخدامها ضد ليبيا

أكد وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بأن يتم استخدامها ضد أي دولة أخرى وخاصة ليبيا مشددا على أن حل الأزمة الليبية يكمن في الحوار بين الليبيين وبعضهم دون تدخل أي جهه اخرى.

وقال بارتولو في تصريحات صحفية، إن مالطا من مصلحتها أن تكون ليبيا في سلام ومزدهرة وموحدة في أيدي أبنائها الليبيين ،مضيفاً أن الأوضاع السيئة التي يعيشها الليبيون، تستدعي التوصل إلى حل بصورة عاجلة.

وأشار بارتولو إلى أن جيران ليبيا ليسوا منخرطين في الصراع، مشيدا بدور مصر في محاولة حل الأزمة الليبية.

