وزير خارجية مالطا: لن نسمح بأن يتم استخدامنا ضد ليبيا

قال وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، إن مصلحة بلاده أن تكون ليبيا في سلام ومزدهرة وموحدة في أيدي أبنائها الليبيين، لافتًا إلى أن “الأوضاع السيئة التي يعيشها الليبيون، تستدعي التوصل إلى حل بصورة عاجلة”.

وأَضاف «بارتولو» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن “مالطا لن تسمح بأن يتم استخدامها ضد أي دولة أخرى وخاصة ليبيا”، مشددا على أن “حل الأزمة الليبية يكمن في الحوار بين الليبيين وبعضهم دون تدخل أي جهة أخرى”.

وأشار وزير الخارجية المالطي إلى أن “جيران ليبيا ليسوا منخرطين في الصراع”، مشيدا بدور مصر في محاولة حل الأزمة الليبية.

وكان لقاء قد جمع كل من وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، ونظيره المصري سامح شكري، الأحد الماضي، اتفقا خلاله على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا ومنع تدفق الأسلحة والمرتزقة الأجانب إلى هناك، مع العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية .