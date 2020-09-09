أخـذ عينات عـشوائية لمواطني سـوق الجمعـة للحد من تفشي كورونا

أعلن مدير المكتب الصحي ببلدية سوق الجمعة، حسام بن الحاج، أمس الثلاثاء، انطلاق عمليات المسح الطبي وأخذ العينات من المواطنين والمقيمين داخل بلدية سوق الجمعة.

وقال بن الحاج إن عملية إجراء المسح الطبي وأخذ العينات تستهدف 400 عينة مقسمة على يومين، وذلك حسب اتفاق مع مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة وطنية أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد للتوعية المجتمعية ببلديات طرابلس الكبرى لاحتواء فيروس كورونا ، بحضور مدير مديرية أمن طرابلس وممثلين عن بلديتي سوق الجمعة وطرابلس المركز، وعدد من وسائل الإعلام، وأشار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إلى أن الحملة تستهدف بلدية سوق الجمعة أولاً لكونها سجلت أكبر عدد من الإصابات.

وأوضح ممثل بلدية سوق الجمعة خالد المغبوب أن الفعاليات التي سيتم اتخاذها من خلال هذه الحملة ستكون على مدار ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء، وتشمل استحداث 3 نقاط متحركة لأخذ العينات من كل مواطن يرغب في إجراء مسحة الأنف وستكون في 3 أماكن متفرقة، الأولى أمام فرع المركز الوطني بسوق الجمعة “طريق الشط” والثانية أمام جامع عرعاره “زناته” والثالثة أمام مقر البلدية.

وتشمل الفعاليات برنامجا تدريبيا توعويا، حول أسس مكافحة العدوى بالمرافق الصحية والرصد والتقصي الوبائي لفيروس كورونا، وتوزيع عدد كبير من المطويات التوعوية.

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