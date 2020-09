قال وزير

الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا فضلت دائما إجراء حوار بين الأطراف

الليبية لحل الأزمة، مستغربا اتهام إيطاليا بغموض موقفها في ليبيا.

وأضاف دي مايو، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، أن بلاده لم تؤجج الصراع في ليبيا من خلال الانحياز لطرف أو آخر

