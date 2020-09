بدء تناقص أعداد المرتزقة في ليبيا بعد تقليص مرتباتهم من قبل أردوغان

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن المقامرة التي يلعبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، قد لا تمنحه الثمار التي يأملها في ليبيا بعد أن تدخل فيها عسكريا عن طريق المرتزقة.

وأوضحت المصادر أن أردوغان أرسل إلى ليبيا أكثر من 18 الف مرتزق بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، للقتال إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأشارت المصادر إلى أن العدد بدأ يتناقص مع تهاوي دولارات أردوغان التي وصلت لـ600 دولار بدلا من ألفين، ليبدأ المرتزقة في العودة إلى بلادهم

هذا وكان قد أعلن المرصد السوري عن عودة أكثر من 7 آلالف مرتزق سوري إلى بلادهم عقب انتهاء عقودهم مع الوفاق وتركيا

