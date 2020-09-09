هولندا تعلن توقف مساهمتها في عملية «إيريني» للسيطرة على حظر الأسلحة إلى ⁧ليبيا‬⁩ 

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في رسالة لمجلس نواب بلادها، توقف المساهمة في عملية إيريني وعودة ضابطي الأركان المعارين إلى المقر الرئيسي في روما إلى هولندا.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قد اعتمد قرار إطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من 1 أبريل 2020، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وكان قائد عمليات بعثة “إيريني” لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، الأدميرال فابيو أجوستيني، قد صرح منتصف الشهر الماضي، إنه في الأشهر الثلاثة التي بدأت فيها العملية، تم إحراز تقدم كبير في مكافحة تهريب الأسلحة والنفط من ليبيا وإليها.

وأضاف قائد عمليات بعثة “إيريني”، في تصريحات لصحيفة “كابا” اليونانية، أن العملية تتضمن بالإضافة إلى السفن في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، الوسائل الجوية والأقمار الصناعية الأوروبية، مؤكدًا أن البعثة تتصرف بصرامة في سياق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.