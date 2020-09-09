إيطاليا: نعمل مع الفرقاء الليبيين لاستئناف الحوار

صرّح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده متهمة بالغموض حيال الأزمة الليبية، لأنها تتحدث مع جميع الفرقاء في ليبيا، واصفا ما قامت به بلاده من مساع لتسهيل الحوار، بالدور “البطولي”.

وشدّد دي مايو في تصريحه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ميلانو مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، على أن إيطاليا لم تعمل مع طرف على حساب آخر في ليبيا، وأنها سعت دائما لتحفيز الحوار، مؤكدا على ضرورة أن تدرك الأطراف الليبية ألا وجود لطريقة أخرى غير الدبلوماسية لتحقيق السلام في البلاد.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت.

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