مؤسسة النفط: لن نتسامح مع أي عمل يعرض موظفينا للخطر

جددت المؤسسة الوطنية للنفط، دعوتها بضرورة الإخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كافة الظواهر العسكرية من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، :”لا يمكننا أن نتسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفينا في خطر أو يعرض منشآتنا للضرر أو الدمار بسبب نشاط عسكري غير قانوني”.

هذا وأفادت المؤسسة بوجود بارجة عسكرية في ميناء رأس لانوف النفطي، لافتة إلى أن البارجة قد دخلت الميناء يوم السبت 5 سبتمبر 2020 ولم تغادر الميناء حتى الآن.