ليبيا الان

مؤسسة النفط: لن نتسامح مع أي عمل يعرض موظفينا للخطر

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

جددت المؤسسة الوطنية للنفط، دعوتها بضرورة الإخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كافة الظواهر العسكرية من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية. 

وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، :”لا يمكننا أن نتسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفينا في خطر أو يعرض منشآتنا للضرر أو الدمار بسبب نشاط عسكري غير قانوني”.

هذا وأفادت المؤسسة بوجود بارجة عسكرية في ميناء رأس لانوف النفطي، لافتة إلى أن البارجة قد دخلت الميناء يوم السبت 5 سبتمبر 2020 ولم تغادر الميناء حتى الآن.  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • مومسة النفط مصطفى صنع الشيطان كلب اردوغان يريد ان يبحث عن اى مبرر للمحتل التركى ولكنه نسى ان اردوغان جبان لان النفط يقع داخل عرين الاسد ومن يدخله هالك اشرب من البحر ايها الاخوانى الحقير انت وسيدك اردوغان والراجل من يعبر الخط الاحمر دون ان ينتحر

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  • مومسة النفط عليك ان تمسحى مؤخرة اردوغان ليسمح لكم بنيل رضاه ولعق خراه !!

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