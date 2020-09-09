في اتصال هاتفي.. وزير خارجية إيطاليا يناقش «وضع ليبيا» مع نظيره الألماني

ناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الألماني هايكو ماس الوضع في ليبيا فضلاً عن الوضع في شرق المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن دي مايو أجرى محادثة هاتفية مع ماس”، مشيرة لوجود «تبادل مفيد» حول الوضع في ليبيا وشرق البحر المتوسط، وفقاً لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أكد أمس الثلاثاء أن وقف الاستفزازات والتصرفات الأحادية من تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، يعد شرطاً أساسياً مسبقاً لبدء الحوار بشأن التوترات المتصاعدة بين اليونان وتركيا في هذه المنطقة.

وتتمسك المؤسسات والدول الأوروبية بموقفها لجهة دعم لليونان وقبرص في مواجهة تركيا ومطالبة الأخيرة بالاستجابة للنداءات الدولية وخفض التصعيد وخلق أرضية مناسبة للحوار بحثاُ عن حل المشاكل العالقة.

ويذكر أن موضوع التعامل مع تركيا على خلفية التوتر في شرق المتوسط سيعود للنقاش في بروكسل أواخر الشهر الحالي لدى اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء ورؤساء دولها.