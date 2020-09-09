الدبلوماسية الإسبانية: حل النزاع الليبي لن يكون إلا سياسيا

عبرت الدبلوماسية الإسبانية، عن أملها في أن يساهم الحوار الليبي الذي انطلق بمبادرة من المغرب بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا، في دعم وتعزيز الحوار السياسي والمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية.

وأشار تصريح لمكتب الإعلام الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية، لوسائل الإعلام إلى إدراك إسبانيا للقيمة الإيجابية لمثل هذه الديناميات والمبادرات مثل الاجتماع بين ممثلي البرلمان ومجلس الدولة في المغرب، مؤكدا “أن حل النزاع الليبي لا يمكن بالضرورة إلا أن يكون سياسيا بين الليبيين ودون تدخل أجنبي”.