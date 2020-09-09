ليبيا الان

الدبلوماسية الإسبانية: حل النزاع الليبي لن يكون إلا سياسيا

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبرت الدبلوماسية الإسبانية، عن أملها في أن يساهم الحوار الليبي الذي انطلق بمبادرة من المغرب بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا، في دعم وتعزيز الحوار السياسي والمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف الليبية.

وأشار تصريح لمكتب الإعلام الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية، لوسائل الإعلام إلى إدراك إسبانيا للقيمة الإيجابية لمثل هذه الديناميات والمبادرات مثل الاجتماع بين ممثلي البرلمان ومجلس الدولة في المغرب، مؤكدا “أن حل النزاع الليبي لا يمكن بالضرورة إلا أن يكون سياسيا بين الليبيين ودون تدخل أجنبي”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك