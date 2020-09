الإصحاح البيئي ببلدية تاجوراء يحذر من انتشار كورونا بين الطلاب مع بدء العام الدراسي

حذر مدير مكتب

الإصحاح البيئي ببلدية تاجوراء، عبد الفتاح زريق، اليوم الأربعاء، من انتشار فيروس

كورونا بين الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال “زريق” في

خطاب موجه لعميد البلدية، إنه: “من خلال متابعة المدارس داخل تاجوراء تبين أن جميع

المدارس غير ملتزمة بما ورد في مقترحات ونصائح اللجنة العلمية الاستشارية الأمر

الذي قد يتسبب في إصابة الطلبة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في وقت

أعرب فيه نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف أبوراوي، الثلاثاء، عن رفض النقابة

عودة الدراسة للطلبة في المدارس في ظل تزايد وارتفاع حالات الإصابة بكورونا ودخول البلاد للمرحلة الرابعة

خاصة في ظل نقص إمكانيات الدولة وعدم التزام الوزارة بعهودها.

