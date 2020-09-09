مصر تؤكد الحاجة لسياسة عربية حازمة تجاه الممارسات التركية الهدامة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الحاجة لانتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية.

وسلط شكري، -خلال كلمته أمام “اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية” برئاسة مصر، في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية- الضوء على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية؛ من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية.