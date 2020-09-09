مساع “جزائرية-تونسية” لاستضافة حوار بين الفرقاء الليبيين

كشف وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، عن سعي بلاده مع تونس، لاستضافة حوار بين الفرقاء الليبيين، بمشاركة مصر والدول المحيطة بالجنوب الليبي، فضلاً عن إيطاليا ومالطا واليونان.

وأكد بوقادوم في تصريحه رفض بلاده توريد السلاح إلى ليبيا، داعيا إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، معتبرا أن قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح على ليبيا يساهم في تفادي حرب الوكالة التي تريد بعض الأطراف خوضها في ليبيا.

وألقى الملف الليبي بثقله على محادثات دبلوماسية في إسطنبول، أجراها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع نظيره التركي رجب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاويش أوغلوخلال الفترة الماضية، على أمل إيجاد تسوية سياسية للأزمة بعيدا عن تأثيرات الأطراف الخارجية، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين المجلسين الرئاسي والبرلماني .

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