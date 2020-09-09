أبو الغيط: نثمن الجهود العربية لتسوية الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

09 September, 2020

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه البالغ تجاه الوضع في ليبيا.

وقال أبو الغيط، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (154)، :”إننا نتابع الوضع في ليبيا بقلق بالغ، ويحدونا الأمل في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة، الجميع يعرف ألا حل عسكرياً في ليبيا”.

كما ثمن أبو الغيط، الجهود التي تقوم بها دول عربية من أجل الوصول لتسوية للأزمة توقف نزيف الدم، معربا عن أمله في أن تثمر هذه الجهود قريباً، خاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، ونتيجة لما قام به الأشقاء مؤخراً في المغرب لجمع وفدي مجلس النواب والدولة.