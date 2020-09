قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة بلقاسم قزيط ، الأربعاء، إنهم لا يحملون أي مبادرة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ولا يتبعون له.

The post عاجل // قزيط : لا نحمل أي مبادرة من السراج ولا نتبع له appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24