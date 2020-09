تحل اليوم الذكرى الـ21 لتأسيس الاتحاد الأفريقي الذي كان

بمثابة عصر جديد في تاريخ انتصار القارة السمراء في معركة وحدتها بعد انتصارها في معركة

التحرر من الاستعمار والعنصرية.

ففي يوم التاسع من شهر سبتمبر من عام 1999 تم الإعلان عن

تأسيس الاتحاد الأفريقي من مدينة سرت بعد قمة استثنائية لقادة ورؤساء الدول

الأفريقية انعقدت بدعوة من الزعيم الراحل، معمر القذافي.

دعوة جاءت من منطلق حرص الزعيم الراحل، معمر القذافي،

على وحدة الصف الأفريقي، وإيمانا منه بوحدة

المصير المشترك لدول هذه القارة.

الإعلان التاريخي عن تأسيس الاتحاد الأفريقي من سرت سجل بداية

ولادة عملاق عالمي جديد هو العملاق الأفريقي الذي من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار

في العالم ويعمل على إعادة صياغة علاقات أفريقيا الدولية على أسس قوية ومتينة أساسها

الندية والاحترام المتبادل والمنافع المشتركة ويجعل من القارة قوة عظمى في خارطة العالم

الجديد، وقد أثبت هذا العمل التاريخي العظيم أن أفريقيا قادرة على اتخاذ القرارات المؤثرة

إيجابيا على البشرية كلها.

وفي قمة لومي في شهر يوليو من عام 2000 وتنفيذا لإعلان سرت

تم التوقيع على القانون التأسيسي للاتحاد، وفي قمة سرت ( 2 ) الاستثنائية التي عقدت

في الفترة من الأول إلى الثاني من شهر مارس عام 2001 أعلن القادة والرؤساء الأفارقة

عن دخول الاتحاد حيز التنفيذ تجسيدا للرغبة الجماعية لدول القارة.

وتمر ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي على ليبيا اليوم وقد

مزقتها النزاعات ونهشتها الحروب التي ترتبت على أحداث 2011 التي فقدت على أثرها

ليبيا قيادة حكيمة لطالما حافظت على استقرار ليبيا وأمنها، ووحدة نسيجها

الاجتماعي.

The post في ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي.. ليبيا تمزقها النزاعات وتنهشها الحروب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24