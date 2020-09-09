الأرصاد: رطوبة عالية وتكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني

للأرصاد الجوية في نشرته، اليوم الأربعاء، بقاء الرطوبة عالية مع نشاط نسبي للرياح

على المناطق الساحلية وتكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي.

فعلى مناطق رأس

أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل

الغربي ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة في المساء على مناطق الجبل مع

احتمال سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا

رعديا أحيانا ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية

إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المساء على المناطق الساحلية

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 – 33) مْ على الساحل بينما تكون على

الدواخل ومناطق الجبل ما بين (35 – 40) مْ.

أما على مناطق

الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر

أحيانا على مرتفعات الجبل الأخضر ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية

والرياح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية

ومناطق الجبل مما تسبب في إثارة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما

بين (28 – 33) مْ وتكون على اجدابيا – جالو والجغبوب ما بين (36 – 38) مْ.

وعلى مناطق

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38 – 42) مْ.

بينما على مناطق

الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى

شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

مما تسبب في إثارة للرمال على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين

(38 – 40) مْ وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

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