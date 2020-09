سوبوتين : المشاورات الليبية في المغرب تتجاهل “حفتر” وسرت والجفرة يشكلان عقبه في المفاوضات

قال الكاتب الروسي إيغور سوبوتين، الأربعاء، إن مدينة مدينة بوزنيقة المغربية أصبحت مكانا للمفاوضات بين ممثلى أطراف الصراع الليبي.

وأضاف سوبوتين في مقال له بصحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”، أن جولة الحوار بين الليبيين بدأت نهاية الأسبوع الماضي و تهدف المحادثات إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي أعلنته حكومة الوفاق غير المعتمدة في الـ 21 من أغسطس، بدعم من مجلس النواب.

وأوضح سوبوتين أن مصادر صحفية كانت قد أكدت أن هناك توقعات بعدم حدوث انفراجة كبيرة في المفاوضات، لأنها ذات طابع استشاري بشأن أنشطة المؤسسات الرسمية الليبية، وتناقش تغيير إدارة عدد من الهيئات الرسمية بالدولة”.

وأشار سوبوتين إلى أن وقف إطلاق النار المستدام يعتمد إلى حد كبير على القوات الموجودة على الأرض بما في ذلك الجيش، لافتا إلى أنه لم يتم استدعاء “حفتر” للمشاورات وفي حالات كثيرة يتجاهل آراء مجلس النواب، على حد قوله.

ولفت سوبوتين إلى أن الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين حول مدينة سرت وبلدية الجفرة، الخاضعة لسيطرة الجيش ، لا تزال تشكل عقبة على هذا المسار، موضحا أن حكومة الوفاق غير المعتمدة تسعى، من خلال وساطة تركيا والولايات المتحدة، إلى تجريد المنطقة من السلاح وانسحاب الجيش من هناك.

